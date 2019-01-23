''Дыма без огня не бывает'': промоутер Усика высказался о возвращении Кличко

Известный промоутер Александр Красюк прокомментировал слухи о возвращении Владимира Кличко в профессиональный бокс.

По мнению менеджера боксера Александра Усика, пост легендарного украинца о том, что он не думает возобновлять карьеру, стоит читать между строк.

"Я читал его пост в Twitter, что это преждевременная первоапрельская шутка о бое с Уайтом. Но на мой взгляд, это касалось исключительно поединка против британца. Что касается возвращения Владимира, от него я не слышал готового решения о возвращении. Но я согласен, что дыма без огня не бывает. Многие журналисты активно разрабатывают эту версию", - сказал Красюк в интервью VideoBoxing.

Владимир Кличко klitschko-brothers.com

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При этом известный промоутер отметил, что старший брат Владимира – Виталий также возвращался в бокс после длительного перерыва.

"Абстрагируясь от личностных отношений и анализируя ситуацию в целом, мне кажется, это может быть близко к правде. Не надо далеко ходить, есть старший брат, который четыре года был вне бокса, а потом вернулся, причем успешно. Я думаю, Владимир тоже может вернуться. Тем более, он в великолепной форме и расположении духа, со светлым умом, постоянно тренируется. Для него не составит труда возвращение в бокс. Но это должны быть какие-то мощные поединки", - отметил менеджер Усика.

Как сообщал OBOZREVATEL, легендарный боксер Владимир Кличко прокомментировал слухи о возобновлении карьеры. Украинский супертяж назвал эту информацию первоапрельской шуткой. При этом потенциальный соперник Владимира Диллиан Уайт уличил украинца во лжи.

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