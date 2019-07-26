Допинг-скандал в боксе: что грозит вероятному сопернику Усика

Британскому супертяжеловесу Диллиану Уайту грозит отстранение от бокса сроком до 4 лет после того, как в его организме перед боем с Оскаром Ривасом были выявлены запрещенные вещества.

По сообщению World Boxing News, экспертиза обнаружила в крови спортсмена метаболиты стероида метандиенона (дианобол). О проваленном допинг-тесте Уайта стало известно за несколько дней до поединка, но боец и его команда не оповестили о произошедшем ни соперника, ни Всемирный боксерский совет (WBC), чей титул "временного" чемпиона оспаривался 20 июля.

Диллиан Уайт worldboxingnews.net

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Уайт уже попадался на применении запрещенных препаратов. В 2012 году в его организме выявили метилгексанамин, за что боец получил 2-летнюю дисквалификацию.

Как сообщал OBOZREVATEL, поединок Уайт-Ривас состоялся 20 июля в Лондоне и завершился победой британца единогласным решением судей.

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