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Допинг-скандал в боксе: что грозит вероятному сопернику Усика

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Британскому супертяжеловесу Диллиану Уайту грозит отстранение от бокса сроком до 4 лет после того, как в его организме перед боем с Оскаром Ривасом были выявлены запрещенные вещества.

По сообщению World Boxing News, экспертиза обнаружила в крови спортсмена метаболиты стероида метандиенона (дианобол). О проваленном допинг-тесте Уайта стало известно за несколько дней до поединка, но боец и его команда не оповестили о произошедшем ни соперника, ни Всемирный боксерский совет (WBC), чей титул "временного" чемпиона оспаривался 20 июля.

Диллиан Уайт

Диллиан Уайт

worldboxingnews.net

Новости
Вероятный соперник Усика попался на допинге

Уайт уже попадался на применении запрещенных препаратов. В 2012 году в его организме выявили метилгексанамин, за что боец получил 2-летнюю дисквалификацию.

Как сообщал OBOZREVATEL, поединок Уайт-Ривас состоялся 20 июля в Лондоне и завершился победой британца единогласным решением судей.

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Диллиан Уайт
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Lewis Margaret
Lewis Margaret
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