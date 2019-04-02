"Унижу задницу": дерзкий американец наехал на Ломаченко

Американский боксер Теофимо Лопес уверен, что побьет Василия Ломаченко. Лучший проспект 2018 года ранее дерзко высказывался в адрес нашего спортсмена.

"Ломаченко думает, что он бог в этом спорте. Если мы когда-нибудь подеремся, я покажу, что он не бог. Есть только один бог. Между прочим, я могу сказать, что Ломаченко ведёт себя, как не скромный чувак. Я унижу его задницу. Я не уважаю его, вот в чём разница между мной и всеми остальными бойцами, которые возносят его на пьедестал", - цитирует американца vringe.com.

По мнению Лопеса, многие из тех парней, кто дрался с Ломаченко, проигрывали ему еще до выхода в ринг

"Они проигрывали потому что слишком много людей говорят о Ломаченко хвалебные вещи. Он — ничто, абсолютно ничто", - подытожил Теофимо.

Как сообщал OBOZREVATEL, тренер последнего соперника украинского боксера Василия Ломаченко Хосе Педрасы Луис Эспада жестко поставил на место Теофимо Лопеса.

Позже чемпион мира WBO и WBA в легком весе Василий Ломаченко высмеял непобежденного американца Теофимо Лопеса, который ранее обещал "убить" его на ринге. Украинский боксер заявил, что дерзкому проспекту еще рано бросать ему вызов.

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