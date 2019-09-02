"Чушь!" Кэмпбелла возмутил счет боя с Ломаченко

Британец Люк Кэмпбелл выразил негодования по поводу решения судей отдать его сопернику Василию Ломаченко безоговорочную победу в поединке, который состоялся 31 августа.

Все три боковых рефери зафиксировали успех нашего чемпиона, а сам счет (119:108, 119:108, 118:109) возмутил Кэмпбелла.

"Меня побил более лучший боец. Но я считаю, что записки судей – это откровенная чушь. Они не отображают реальности вообще. Думаю, я победил где-то в пяти раундах. Так что они вообще не раскрывают историю этого боя. И это расстраивает", – приводит слова британского боксера The Sun.

Ломаченко – Кэмпбелл

Как сообщал OBOZREVATEL, 40% ударов Василия Ломаченко в бою с Люком Кэмпбеллом достигли цели. После поединка британский боксер угодил в больницу, где был вынужден пройти плановые медицинские тесты.

Украинский чемпион отметил силу соперника и заявил, что тут причинил ему боль своими ударами.

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