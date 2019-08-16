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"Что за страна?" Легенда бокса сообщил, как Украина "заткнула за пояс" Россию

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Президент Национальной лиги профессионального бокса Украины Михаил Завьялов в своей книге "Боксерские байки" вспомнил первые поездки на международные турниры во времена независимости.

Михаил Завьялов

Михаил Завьялов

ukrainianboxing

"В первые годы независимости, когда мы прилетали за рубеж боксировать, я всегда укрывал наших боксеров флагом Украины, а они делали круг почета по рингу. Нас спрашивaли: "Russia?" А мы отвечали: "No! Ukraine!" Они отвечали нам: "Что за страна такая?" А мы отвечали: "Скоро узнаете". А потом, когда наш спортсмен в очередной раз выигрывал и звучал украинский гимн, я испытывал потрясающие и незабываемые чувства", - написал Завьялов.

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филипп филипыч
филипп филипыч
Где здесь затыкание за пояс?))) два раза перечитал. обоз такой обоз))
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Питон Каа
Питон Каа
Если перемог нет украинцы их придумывают... Ну надо же им хоть как-то радоваться, бедолагам, если жизнь не задалась...
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