"Что за страна?" Легенда бокса сообщил, как Украина "заткнула за пояс" Россию

Президент Национальной лиги профессионального бокса Украины Михаил Завьялов в своей книге "Боксерские байки" вспомнил первые поездки на международные турниры во времена независимости.

Михаил Завьялов ukrainianboxing

"В первые годы независимости, когда мы прилетали за рубеж боксировать, я всегда укрывал наших боксеров флагом Украины, а они делали круг почета по рингу. Нас спрашивaли: "Russia?" А мы отвечали: "No! Ukraine!" Они отвечали нам: "Что за страна такая?" А мы отвечали: "Скоро узнаете". А потом, когда наш спортсмен в очередной раз выигрывал и звучал украинский гимн, я испытывал потрясающие и незабываемые чувства", - написал Завьялов.

Как сообщал OBOZREVATEL, генсек Федерации бокса России сделал неожиданное заявление о бойкоте Украиной чемпионата мира, который в 2019 году пройдет в Екатеринбурге.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал