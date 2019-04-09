"Что он скажет?" Украинский супертяж рассказал, чем закончится бой Ломаченко – Кролла

Известный украинский супертяж Владислав Сиренко не сомневается в уверенной победе Василия Ломаченко над Энтони Кроллой.

По мнению обладателя чемпионского пояса WBF International, ни один легковес мира не способен противостоять Василию.

Василий Ломаченко Top Rank

"Я даже не могу представить, что его кто-то побьет. Могут побить, да, как это сделал когда-то Салидо нечестно, но в честном бою я не знаю, кто его может побить. Он настолько круто в последнее время боксирует, он выглядит как робот. No mas? Может быть, почему и нет. Если Кролла ничего не сможет сделать с Василием, то что он скажет? Просто не выйдет из угла и все", – заявил Сиренко в интервью Luckypunchnet.

Как сообщал OBOZREVATEL, американский проспект Теофимо Лопес отметился нелепым высказыванием, вспомнив Василия Ломаченко.

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