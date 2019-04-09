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"Что он скажет?" Украинский супертяж рассказал, чем закончится бой Ломаченко – Кролла

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Известный украинский супертяж Владислав Сиренко не сомневается в уверенной победе Василия Ломаченко над Энтони Кроллой.

По мнению обладателя чемпионского пояса WBF International, ни один легковес мира не способен противостоять Василию.

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Василий Ломаченко

Василий Ломаченко

Top Rank

"Я даже не могу представить, что его кто-то побьет. Могут побить, да, как это сделал когда-то Салидо нечестно, но в честном бою я не знаю, кто его может побить. Он настолько круто в последнее время боксирует, он выглядит как робот. No mas? Может быть, почему и нет. Если Кролла ничего не сможет сделать с Василием, то что он скажет? Просто не выйдет из угла и все", – заявил Сиренко в интервью Luckypunchnet.

Как сообщал OBOZREVATEL, американский проспект Теофимо Лопес отметился нелепым высказыванием, вспомнив Василия Ломаченко.

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Тема
Ломаченко - Кролла
Персоны
Василий ЛомаченкоВладислав СиренкоЭнтони Кролла
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