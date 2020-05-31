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31 мая • обновлено в 14:50
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Чисора вместо Усика хочет подраться в Bellator

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Британский супертяжеловес Дерек Чисора (32-9, 23 КО) заявил, что намерен драться с украинцем Александром Усиком (17-0, 13 КО) только в присутствии зрителей.

А если в обозримом будущем этот вопрос не удастся решить из-за карантинных ограничений ввиду пандемии коронавируса, британец планирует дебютировать в ММА-промоушене Bellator.

Дерек Чисора

Дерек Чисора

"Пока мы просто ждём завершения карантина, чтобы прикинуть, как много людей сможем собрать на арене О2 (в Лондоне). Я думаю, этому бою нужны фаны. Некоторые поединки могут обойтись без болельщиков, но определённым боям они нужны, и это тот случай, когда люди должны насладиться зрелищем вживую. Мы ждем новую дату для боя с Усиком. Но если с этим и дальше не будет определённости, мы отправимся прямиком в Bellator", – цитирует Чисору Vringe.com.

Напомним, что бой Усик - Чисора был запланирован на 23 мая в Лондоне, однако из-за пандемии коронавируса его официально перенесли на неопределенный срок.

Ранее Хирн заявил, что готовится отменить поединок нашего соотечественника против Дерека.

Как сообщал OBOZREVATEL, Эдди рассказал, на какую дату может быть перенесен поединок Усика и Чисоры.

Позже промоутер Александра Усика сообщил, что бой украинца против Дерека Чисоры может состояться в неожиданном месте и лишь при одном условии.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Темы
Усик - Чисора MMA Bellator
Персоны
Дерек Чисора Александр Усик
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