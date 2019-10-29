"Это серьезная проблема": промоутер рассказал про новый бой Усика

Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн признался, что хочет в феврале организовать бой Чисора (32-9, 23 KO) - Усик (17-0, 13 КО) .

Усик - Уизерспун

"Лично я хочу увидеть бой Чисоры против Усика или Паркера. Я предсказываю, что этот поединок состоится в феврале следующего года. Усик мне четко сказал, что хочет в следующем бою драться за титул чемпиона мира. Но он может прийти ко мне и заявить, что желает сразиться с Чисорой. Чисора - это серьезная проблема. Он грозный парень. Дерек - умный и сообразительный, он показывает отличный прессинг, хорошо работает по корпусу. Чисора неустанный, его бои интересно смотреть, - заявил Хирн в интервью boxingnews24.com.

Как сообщал OBOZREVATEL, 27 октября Дерек Чисора победил соотечественника Дэвида Прайса (25-7, 20 KO) в бою за вакантный титул интерконтинентального чемпиона по версии WBO в супертяжелом весе (+90,7 кг).

13 октября Александр Усик победой техническим нокаутом дебютировал в супертяжелом дивизионе. Наш соотечественник в США легко разобрался с местным ветераном Чаззом Уизерспуном (38-4, 29 КО).

У нас в Telegram ты узнаешь первым, когда Ломаченко станет абсолютным чемпионом мира!