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12 марта • обновлено в 16:02
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Чисора сделал неожиданное признание перед боем с Усиком

1.1т
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Британский боксер-тяжеловес Дерек Чисора прокомментировал боксерские навыки своего соперника украинца Александра Усика, поединок с которым у него состоится 23 мая в Лондоне.

"Это будет нечто. Я уже начал брать уроки танцев (намек на боксерскую манеру Александра Усика и активные перемещения по рингу – Ред.). Где вы видели парней, которые спаррингуют, как он? Их нет. Парень самый настоящий танцор", – заявил Чисора, которого цитирует Boxing Scene.

Дерек Чисора

Дерек Чисора

fightnews.info

Также он считает, что его ожидает одно из самых сложных испытаний в карьере.

"Думаю, это будет самый тяжелый бой в моей карьере. Не из-за того, что у Усика нет мощи, а из-за точности его ударов и того, как он их выбрасывает. Когда он делает это – он невероятен. Мне придется вылезти из кожи, и это правда. Чтобы донести свой удар, мне, вероятно, придется пропустить пять. Но я съедаю это д*рьмо на завтрак, мои желание и самоотверженность остаются прежними", – сказал Чисора.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Дерек Чисора в интервью забавно высмеял Усика за его никудышнее знание английского языка.

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Автор
Денис Карпов
Тема
Усик - Чисора
Персоны
Дерек Чисора Александр Усик
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