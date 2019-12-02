Главная Новости
2 декабря • обновлено в 21:53
МоваЯзык
Экономика Шоу

/ Новости бокса

Черная дыра: Уайлдер сделал странное заявление о Кличко

3.7т
Читать материал на украинском

Американский чемпион по версии Всемирного боксерского совета (WBC) Деонтей Уайлдер заявил, что во времена Владимира Кличко его соотечественники не следили за супертяжелым весом.

Бронзовый бомбардировщик отметил, что наверняка победил бы украинца. "Американцы не следили за супертяжелым дивизионом в эпоху Кличко, потому что он был скучен. Здесь, в Мекке бокса, тяжи исчезли в черной дыре. Многие даже не знали, кто был чемпионом мира в супертяжелом весе. Это беспокоило меня. Поэтому я хотел стать чемпионом, чтобы вернуть зрелище. Смог бы я победить Владимира Кличко? От этого вопроса никогда не отвертеться. Я боец, поэтому я всегда буду говорить, что побью каждого соперника", – цитирует Уайлдера "Братство Кличко".

Новости
Джошуа рассказал, за что благодарен Владимиру Кличко

Деонтей Уайлдер (на переднем плане)

Деонтей Уайлдер (на переднем плане)

Как сообщал OBOZREVATEL, Владимир Кличко потроллил президента Украины Владимира Зеленского и его американского коллегу Дональда Трампа. Он также выразил восторг украинской нацией.

О спорте и не только – в нашем Instagram!

Автор
Александр Чеканов Александр Чеканов
Персоны
Деонтей Уайлдер Владимир Кличко
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
7
4
Смешно
2
Интересно
1
Печально
3
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости спорта

Топ-публикации

Топ-блоги