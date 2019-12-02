Черная дыра: Уайлдер сделал странное заявление о Кличко

Американский чемпион по версии Всемирного боксерского совета (WBC) Деонтей Уайлдер заявил, что во времена Владимира Кличко его соотечественники не следили за супертяжелым весом.

Бронзовый бомбардировщик отметил, что наверняка победил бы украинца. "Американцы не следили за супертяжелым дивизионом в эпоху Кличко, потому что он был скучен. Здесь, в Мекке бокса, тяжи исчезли в черной дыре. Многие даже не знали, кто был чемпионом мира в супертяжелом весе. Это беспокоило меня. Поэтому я хотел стать чемпионом, чтобы вернуть зрелище. Смог бы я победить Владимира Кличко? От этого вопроса никогда не отвертеться. Я боец, поэтому я всегда буду говорить, что побью каждого соперника", – цитирует Уайлдера "Братство Кличко".

Деонтей Уайлдер (на переднем плане)

Как сообщал OBOZREVATEL, Владимир Кличко потроллил президента Украины Владимира Зеленского и его американского коллегу Дональда Трампа. Он также выразил восторг украинской нацией.

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