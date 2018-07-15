Чемпионский бой Пакьяо - Маттиссе завершился эффектным нокаутом - опубликовано видео

Легендарный боксер Мэнни Пакьяо (60-7-2, 39 КО) завоевал титул "регулярного" чемпиона мира по версии WBA в полусреднем весе. На вечере бокса в Куала-Лумпуре 39-летний филиппинец нокаутировал Лукаса Маттиссе (39-5, 36 КО).

Пакьяо отправлял Маттиссе в нокдауны в третьем и пятом раундах. В седьмом раунде после очередного пропущенного удара аргентинец не смог продолжать бой. Это первый нокаут Пакьяо с 2009 года.

Пакьяо - Маттиссе

Пакьяо - Маттиссе

Пакьяо - Маттиссе

Пакьяо - Маттиссе

Пакьяо - Маттиссе

Пакьяо - Маттиссе

Пакьяо - Маттиссе

Напомним, что Пакьяо в июле прошлого года сенсационно проиграл бой за титул чемпиона мира в полусреднем весе по версии WBO, уступив австралийскому боксеру Джеффу Хорну (17-0-1, 11 КО).

В начале этого года Пакьяо дал предварительное согласие на бой с Василием Ломаченко во втором полулегком весе. Однако позже у украинца поставили крест на этом поединке и объяснили причину.