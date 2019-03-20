Чемпион мира проведет бой с Кличко: названы условие и сроки

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер планирует провести бой с украинцем Владимиром Кличко.

Кличко - Уайлдер Instagram

19 марта Уайлдер отказался подписывать контракт со стриминговой платформой DAZN, вместо этого продолжив партнерство с телеканалом Showtime. На Showtime 18 мая состоится показ ближайшего поединка Деонтея против Доминика Бризила.

В случае успешной защиты своего титула, "бомбардировщик" планирует провести следующий бой с бывшим чемпионом мира в супертяжелом весе Владимиром Кличко, сообщает mmania.com. Легендарный украинец завершил карьеру в 2017-м после поражения от Энтони Джошуа.

Источники из Fight Sports утверждают, что бой Уайлдер - Кличко может состояться в конце 2019 года.

Уайлдер 2 декабря 2018 года не смог победить британца Тайсона Фьюри. Поединок на арене Staples Center в Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США) сенсационно завершился вничью.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Кличко получил от DAZN новое фантастическое предложение относительно своего возвращения в ринг. Предварительно планировались, что первый поединок украинец может провести 25 мая или 1 июня.

На прошлой неделе Владимир Кличко возобновил тренировки.

Первым соперником украинца называли Диллиана Уайта. Букмекеры даже начали принимать ставки на этот бой, а позже появился постер к предполагаемому поединку.

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