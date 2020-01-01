Японец Косей Танака (14-0, 8 КО), который ранее становился чемпионом мира в минимальной и первой наилегчайшей весовых категориях, защитил титул в наилегчайшем весе по версии WBO.

На вечере бокса у себя на родине 24-летний Танака нокаутировал китайского претендента Уланя Туолехацзы (13-3-1, 6 КО).

Встреча завершилась в третьем раунде после серии мощнейших ударов японского боксера. Ключевым стал апперкот, который удачно прошел у чемпиона.

Как сообщал OBOZREVATEL, 29 декабря американский боксер Джервонта Дэвис (23-0, 22 КО) добыл досрочную победу над опытным кубинцем Юриоркисом Гамбоа (30-3, 18 KO) в бою за титул "обычного" чемпиона WBA в легком весе.

У нас в Telegram ты узнаешь первым, когда Ломаченко станет абсолютным чемпионом мира!