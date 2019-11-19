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19 ноября • обновлено в 22:06
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Чемпион мира нокаутом отправил соперника в больницу - опубликовано видео

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Немец Доминик Безель (30-1, 12 КО) в бою за титулы временного чемпиона мира по версии WBA и чемпиона мира по версии IBO в полутяжелом весе эффектно победил Свена Форнлинга(15-2, 7 КО).

Поединок в полутяжелом веса состоялся на вечера бокса в Халле (Германия).

Представитель Швеции уже во втором раунде оказался в нокдауне.

В 11-м раунде Доминик нокаутировал противника, после чего тот был отправлен в больницу еще до объявления победителя.

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Знаменитый украинский боксер победил мощным нокаутом в чемпионском бою

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший чемпион мира WBA Regular во втором среднем весе Рокки Филдинг (28-2, 16 КО) добыл яркую победу над представителем Танзании Абдаллой Пазивапази (26-7-1, 23 КО).

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
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