Соперник Ломаченко объявлен в розыск

Чемпион мира по версии WBA во втором полулегком весе Джервонта Дэвис (21-0, 20 КО) разыскивается полицией штата Вирджиния за нападение на человека, сообщает TMZ Sports.

Джервонта Дэвис TMZ Sports.

17 февраля в одном из торговых центров Вирджинии Дэвис спровоцировал конфликт с посетителем. По неофициальной информации, полулегковес применил во время потасовки физическую силу.

После приезда полиции Дэвис вступил в конфликт уже с правоохранителями. Свидетель произошедшего даже утверждает, что Джервонта толкнул одного из офицеров, крича тому всякие непристойные вещи. В это время друзья боксера пытались его оттащить.

Момент конфликта TMZ Sports.

Проведя расследование, полицейские выписали ордер на арест Дэвиса . Максимальное наказание за такое правонарушение в штате Вирджиния — год лишения свободы и штраф в размере $2500.

10 февраля Дэвис (21-0, 20 КО) победил бывшего чемпиона Мексики Уго Руиса (39-5, 33 КО). Ранее 24-летний "Танк" пообещал убить в ринге украинца Василия Ломаченко.

Отметим, что в конце прошлого года Василий Ломаченко несколько раз заявлял, что хотел бы свой ближайший бой провести с Дэвисом. Украинский боксер отмечал, что его интересуют большие поединки, но вес в этом вопросе — второстепенный.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, Дэвис завоевал вакантный титул "суперчемпиона" мира по версии WBA в апреле 2018-го. На вечере бокса в Бруклине (США), 23-летний американец нокаутировал аргентинца Хесуса Куэйляра (28-3, 21 КО).

Напомним, что Ломаченко объединил титулы чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирной боксерской организации (WBO), победив Хосе Педрасу 8 декабря в Нью-Йорке.

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