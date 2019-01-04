Чемпион мира назвал боксера, который нокаутирует Ломаченко

Чемпион мира в полулёгкой весовой категории по версии WBA Super Лео Санта Крус считает Василия Ломаченко очень сильным боксером. При этом мексиканец знает, кто может победить нашего спортсмена.

"Он замечательный парень. Он великий боец, он очень способный. Я думаю, реально сложно найти боксера, который мог бы дать ему бой в его весовой категории. Но я знаю, кто может побить его. Майки Гарсия. Он умеет делать все. Он слишком силен. Ломаченко – хорош, но как только он встретится с Майки, он будет нокаутирован", - рассказал мексиканец в интервью EsNews.

Как сообщал OBOZREVATEL, после победы Василия Ломаченко в бою против Хорхе Линареса чемпион мира в первом полусреднем весе по версиям IBF и WBC Майки Гарсия бросил вызов украинцу.

Но уже после боя нашего боксера против Хосе Педрасы непобежденный американец дал заднюю. Гарсия отказался от пояса IBF, чтобы встретиться с чемпионом IBF в полусреднем весе Эрролом Спенсом. Эта победа позволит Майки завоевать титул в пятой весовой категории.