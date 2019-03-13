"Че ты орешь на меня?!" Ломаченко "взорвался" на тренировке

Украинский чемпион Василий Ломаченко устроил незабываемое шоу во время открытой тренировки накануне своего боя с британцем Энтони Кроллой, который пройдет 12 апреля.

Наш боксер покуражился во время интервью YouTube-каналу The Schmo. "Как проходит твоя подготовка к бою против Кроллы?" – задал Василию вопрос эпатажный ведущий. Украинец феерично отреагировал на это, в шутку прокричав в микрофон: "Че ты орешь на меня, я не могу понять?! Угомонись! Понял меня?!".

Новости Назван идеальный бой для Ломаченко

Журналист в шутку попытался повторить услышанное, чем вызвал смех в зале.

Ломаченко также напомнили о том, что свое единственное поражение в любительской карьере он потерпел в американском Чикаго. "Да, я помню тот бой с Селимовым. Конечно, я не был счастливым. Но тот бой сделал меня тем, кем я есть сегодня. Тот бой мотивировал меня", - отметил чемпион.

Как сообщал OBOZREVATEL, Василий Ломаченко сделал заявление о своей карьере, рассказав о некотором дискомфорте в нынешней ситуауции.

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