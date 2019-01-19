Бывший соперник Ломаченко вернулся в ринг и проиграл в первом же раунде: видео нокаута

Венесуэлец Хорхе Линарес потерпел позорное поражение от мексиканца Пабло Сесара Кано. Бывший соперник Василия Ломаченко был нокаутирован в первом раунде.

В дебюте встречи венесуэлец трижды оказывался на настиле после пропущенных ударов в голову. В первом нокдауне Линарес побывал уже спустя несколько секунд боя. Кано грамотно пользовался пробоинами в защите экс-соперника Ломаченко, нанося ему мощнейшие удары. В итоге после третьего нокдауна рефери остановил поединок, засчитав венесуэльцу поражение.

Победа в бое сделала Кано претендентом на титул Всемирного боксерского совета (WBC) в полулегком весе. На данный момент поясом владеет непобежденный Хосе Карлос Рамирес.

Хорхе Линарес - Пабло Сесар Кано

Как сообщал OBOZREVATEL, чемпион мира в полулегком весе по версии WBO Василий Ломаченко победил Хорхе Линареса из Венесуэлы в бою за чемпионский пояс Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в легком весе и титул чемпиона мира по версии журнала The Ring. Поединок прошел на главной арене "Мэдисон-сквер-гарден" в Нью-Йорке и завершился нокаутом в 10-м раунде.

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