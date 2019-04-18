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"Было неприятно смотреть": промоутер Фьюри оценил бой Ломаченко

5.4тЧитать материал на украинском

Промоутер скандального британского супертяжа Тайсона Фьюри Фрэнк Уоррен не был удивлен уверенной победе Василия Ломаченко в бою с Энтони Кроллой.

При этом, по словам менеджера "Цыганского короля", ему было неприятно наблюдать за избиением своего соотечественника.

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Василий Ломаченко

Василий Ломаченко

"К сожалению, прошлые выходные прошли печально, но это было предсказуемо. Приятный парень Энтони Кролла встретился с невероятным Василием Ломаченко. Это было неприятно смотреть, но любой болельщик, который хоть чуть-чуть разбирается в боксе, понимал, что это было предсказуемо. Я просто надеюсь, что Кролле хорошо заплатили за этот бой", – заявил Уоррен в интервью worldboxingnews.net.

Как сообщал OBOZREVATEL, Василий Ломаченко нокаутировал Энтони Кроллу в четвертом раунде. В поединке 20 апреля наш соотечественник получил повреждение правой руки, ему был наложен гипс.

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Тема
Ломаченко - Кролла
Персоны
Энтони КроллаВасилий Ломаченко
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