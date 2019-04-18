"Было неприятно смотреть": промоутер Фьюри оценил бой Ломаченко

Промоутер скандального британского супертяжа Тайсона Фьюри Фрэнк Уоррен не был удивлен уверенной победе Василия Ломаченко в бою с Энтони Кроллой.

При этом, по словам менеджера "Цыганского короля", ему было неприятно наблюдать за избиением своего соотечественника.

Василий Ломаченко

"К сожалению, прошлые выходные прошли печально, но это было предсказуемо. Приятный парень Энтони Кролла встретился с невероятным Василием Ломаченко. Это было неприятно смотреть, но любой болельщик, который хоть чуть-чуть разбирается в боксе, понимал, что это было предсказуемо. Я просто надеюсь, что Кролле хорошо заплатили за этот бой", – заявил Уоррен в интервью worldboxingnews.net.

Как сообщал OBOZREVATEL, Василий Ломаченко нокаутировал Энтони Кроллу в четвертом раунде. В поединке 20 апреля наш соотечественник получил повреждение правой руки, ему был наложен гипс.

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