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Будущее туманно: у Гассиева возникли серьезные проблемы после поражения от Усика

13.9тЧитать новость на украинском

Российский боксер Мурат Гассиев, который потерпел разгромное поражение от Александра Усика в финале Всемирной суперсерии (WBSS), будет вынужден перенести операцию. По словам одного из промоутеров спортсмена Леона Маргулеса, экс-соперник украинского чемпиона получил серьезную травму.

"Гассиеву может понадобиться операция. У него травма левого плеча. Мы пока не говорили о его будущем. Как только Мурат оправится от травм, мы обсудим ситуацию", – приводит слова менеджера Гассиева ТАСС. Он также добавил, что хирургическое вмешательство будет сделано в Германии.

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Гассиев высказался о реванше с Усиком

Напомним, Мурат Гассиев проиграл Александру Усику единогласным решением судей. Два арбитра отдали украинцу победу со счетом 119:109, а еще один отдал нашему чемпиону все 12 раундов – 120:108.

Как сообщал OBOZREVATEL, стала известна вероятная дата боя Александра Усика с британцем Тони Белью.

Персоны
Мурат ГассиевАлександр Усик
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Кихот Дон
Кихот Дон
Мурат выздоравливай и отправляй всех в нокаут , кроме Украинцев)))
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