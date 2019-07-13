Британский боксер победил эффектным нокаутом в чемпионском бою

Экс-чемпион мира в первом полусреднем весе Амир Хан (34-5, 21 KO) добыл досрочную победу над Билли Дибом (45-6, 26 KO) и завоевал пояс WBC International.

Во втором раунде австралиец побывал на настиле ринга, пропустив хука слева, однако сумел подняться и продолжить бой. В третьем раунде Хан выбил капу из рта соперника.

Хан -Диб Twitter.com/amirkingkhan

Хан -Диб Twitter.com/amirkingkhan

Хан -Диб Twitter.com/amirkingkhan

Бой завершился в четвертой трехминутке, когда британец серией ударов по корпусу прижал оппонента к канатам и отправил его в нокдаун. Угол Диба выбросил полотенце, после чего рефери сразу остановил встречу.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть, как это было.

Как сообщал OBOZREVATEL, в апреле этого года Хан проиграл в титульном бою против чемпион мира по версии WBO Теренса Кроуфорда (35-0, 26 КО). 31-летний американец отправил британского боксера в нокдаун уж в первой трехминутке.

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