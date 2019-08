Больше Усика и Ломаченко: украинский боксер получит сумасшедший гонорар за бой с Головкиным

Украинский представитель полутяжелого веса Сергей Деревянченко намерен заработать около 5,5 миллионов долларов за бой с легендарным Геннадием Головкиным.

Таким образом, в поединке за вакантный пояс по версии Международной боксерской федерации (IBF) уроженец Феодосии станет самым высокооплачиваемым нашим соотечественником на профессиональном ринге.

"Деревянченко рассчитывает заработать около 5,5 млн долларов за бой с GGG, что близко к той цифре, которую предлагали ему Golden Boy за бой с Канело", – сообщил на своей странице в социальной сети Twitter авторитетный инсайдер Лэнс Пагмайр.

Soon to be clarified in the Oscar-Canelo story: @SDerevyanchenko expecting to earn close to $5.5 million to fight @GGGBoxing, close to the same figure that Golden Boy offered him to fight Canelo.