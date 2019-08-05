Больше Усика и Ломаченко: украинский боксер получит сумасшедший гонорар за бой с Головкиным

Украинский представитель полутяжелого веса Сергей Деревянченко намерен заработать около 5,5 миллионов долларов за бой с легендарным Геннадием Головкиным.

Таким образом, в поединке за вакантный пояс по версии Международной боксерской федерации (IBF) уроженец Феодосии станет самым высокооплачиваемым нашим соотечественником на профессиональном ринге.

Сергей Деревянченко "Евроспорт"

"Деревянченко рассчитывает заработать около 5,5 млн долларов за бой с GGG, что близко к той цифре, которую предлагали ему Golden Boy за бой с Канело", – сообщил на своей странице в социальной сети Twitter авторитетный инсайдер Лэнс Пагмайр.

Soon to be clarified in the Oscar-Canelo story: @SDerevyanchenko expecting to earn close to $5.5 million to fight @GGGBoxing, close to the same figure that Golden Boy offered him to fight Canelo. — Lance Pugmire (@pugboxing) 4 августа 2019 г.

Отметим, что Василий Ломаченко за объединительный бой с Люком Кэмпбеллом получит четыре миллиона долларов. Рекордный гонорар Александра Усика составляет два миллиона долларов, а Александра Гвоздика – один миллион.

Бой Головкин – Деревянченко запланирован на 5 октября.

Как сообщал OBOZREVATEL, изначально сообщалось о том, что Сергей Деревянченко сразится с мексиканским суперчемпионом Канело Альваресом.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram