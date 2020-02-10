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10 февраля • обновлено в 18:49
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Боксировал с переломом: появились шокирующие подробности победы украинского чемпиона мира

1.6т
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Диагноз с переломом руки для украинского боксера, чемпиона мира по версии WBA в наилегчайшем весе Артема Далакяна подтвердился.

Об этом сообщила его промоутерская компания Union Boxing Promotion в официальном блоге на Tribuna.com.

Предположительно в недавнем титульном бою против Хосбера Переса начиная со второго раунда Далакян боксировал с переломом, но все равно выиграл с разгромным счетом.

Артем Далакян (в центре)

Артем Далакян (в центре)

boxingscene.com

"К сожалению, диагноз подтвердился, у нашего чемпиона сломана правая рука. Считаю, что Артем проявил настоящие бойцовские качества, ведь на протяжении 10 раундов боксировал со сломанной рукой. Сразу после боя доктор наложил ему гипс. Ближайшие недели он будет восстанавливать руку. По рекомендации врачей он минимизировал прием жидкостей, чтобы рука не отекала", – сказал промоутер Далакяна Юрий Рубан.

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Также он подтвердил, что в планах – организация большого объединительного боя его подопечного.

"Когда станем четче понимать сроки восстановления, определим дальнейшую стратегию продвижения боксерской карьеры Артема. Хотим организовать ему большой бой за объединение титулов", – добавил промоутер.

Как сообщал OBOZREVATEL, после победы в Киеве Далакян стал лидером по количеству титульных защит среди других чемпионов в наилегчайшем весе – у него их четыре. Он также является единственным украинским боксером, который провел все титульные защиты на родине.

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Автор
Денис Карпов
Персона
Артем Далакян
Место
Украина
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