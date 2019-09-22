Боксер устроил понты в ринге и был жестко нокаутирован - опубликовано видео

Непобедимый американский боксер Хесус Алехандро Рамос (11-0, 10 КО) добыл эффектную победу над соотечественником Рики Эдвардсом (12-3-0 КО).

Поединок на вечере бокса в Бейкерсфилде (округ Керн, штат Калифорния, США) завершился в третьем раунде. Эдвардс пропустил несколько ударов и подразнил соперника, покачав головой в знак того, что не получил урона.

Уже в следующее мгновение Эдвардсу удался сокрушительный левый боковой, отправивший оппонента в глубокий нокаут. OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть. как это было.

Новости Непобедимый боксер отправил соперника в жуткий нокаут

Как сообщал OBOZREVATEL, в андеркарте этого боя в Бейкерсфилде, небитый украинский боксер полулегкой весовой категории Виктор Славинский (11-0-1, 7 КО) эффектно нокаутировал местного бойца Хесуса Агинагу (5-10-2).

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