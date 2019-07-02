Боксер "выстрелом из базуки" отправил соперника в кошмарный нокаут

Американский боксер Майкл Силс (23-2, 17 КО), выступающий в полутяжелом весе, одержал досрочную победу над соотечественником Кристофером Брукером (14-7, 5 КО).

Во втором раунде Силс прижал оппонента к канату и провел серию ударов, один из которого попал точно в голову. Брукер без сознания упал на канаты в неестественной позе, а один из экспертов поспешил назвать решающий удар "выстрелом из базуки".

OBOZREVATEL предлагает своим читателям самим посмотреть, как это было.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский супертяж мощным нокаутом дебютировал на профи-ринге. На турнире в Претории (ЮАР) 29-летний криворожанин в первом раунде победил местного боксера Викуса Людеке.

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