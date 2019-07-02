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Боксер "выстрелом из базуки" отправил соперника в кошмарный нокаут

1.3тЧитать материал на украинском

Американский боксер Майкл Силс (23-2, 17 КО), выступающий в полутяжелом весе, одержал досрочную победу над соотечественником Кристофером Брукером (14-7, 5 КО).

Во втором раунде Силс прижал оппонента к канату и провел серию ударов, один из которого попал точно в голову. Брукер без сознания упал на канаты в неестественной позе, а один из экспертов поспешил назвать решающий удар "выстрелом из базуки".

OBOZREVATEL предлагает своим читателям самим посмотреть, как это было.

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США
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