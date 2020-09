Боксер победил 'нокаутом года' в первом раунде. Видео

Американский боксер Мелвин Лопес добыл эффектную победу над колумбийцем Йейсом Варгасом на турнире в Майами.

Поединок завершился в первом же раунде. В один из моментов Варгас пропустил убойный удар слева, на мгновение замер, после чего как подкошенный свалился на канвас ринга. Рефери моментально остановил встречу, а врачи некоторое время приводили спортсмена в сознание.

Автор видео отметил, что этот нокаут претендует на звание "нокаут года". В комментариях фанаты также поразились "страшным" ударом в исполнении Лопеса.

"Боже, пугающий нокаут. Словно у этого парня пропала связь между разумом и телом", — написал EastVanPhilly.

Knockout of the year contender in Miami! 22yr old Nicaraguan Melving Lopez (23-1, 14 KO's) absolutely folds Yeison Vargas (17-5) in their bantamweight contest for a TKO-1 victory. Thankfully, Vargas left the ring under his own power and looks to be OK. pic.twitter.com/Q3RVZDWhkI