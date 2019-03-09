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Боксер из Украины завоевал чемпионский пояс

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Уроженец Украины Максим Продан одержал победу над бельгийцем Стивом Жамуа и завоевал вакантный титул чемпиона IBF International полусреднем весе. Оба боксера продержались все 10 раундов.

Продан с первых минут завладел инициативой, гоняя соперника по рингу. Бельгиец уповал на защиту и контратаки, которые у него нередко проходили. Боксер из Украины плотными ударами пытался досрочно завершить поединок, однако Жамуа сумел выстоять. В итоге судьи единогласным решением отдали победу Продану - 98:92, 97:93 и 96:93.

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Максим Продан

Максим Продан

Как сообщал OBOZREVATEL, в поединке 22 мая 2018 года украинский полусредневес Максим одержал очередную победу на профессиональном ринге. Соперником украинца был венгерский боксер Дьердь Мижеи-младший. Бой состоялся в Милане.

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Место
Италия
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