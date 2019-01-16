Названы соперники Ломаченко на ближайшие два боя

Промоутер Боб Арум заявил, что украинец Василий Ломаченко (12-1, 9 КО) летом отправится в Британию на бой с обязательным претендентом Энтони Кроллой (34-6-3, 13 КО).

Но сперва в планах украинца — завоевание третьего чемпионского пояса в дивизионе по версии IBF.

Кролла — Арум — Ломаченко

"Ну вот, смотрите. 2 февраля мы (вместе с телеканалом ESPN) делаем бой за вакантный титул IBF между Исой Чаниевым и Ричардом Комми. Оба уже подписали контракт — в случае победы один из них встретится с Ломаченко в апреле. Если никаких форс-мажоров не возникнет, то так все и будет", — рассказал Арум в интервью Vringe.com.

По словам Арума, возвращение в ринг украинца состоится 12 апреля на стадионе Forum в Инглвуде (штат Калифорния, США).

"А летом я планирую сделать ему бой в Британии с (обязательным претендентом по линии WBA) Энтони Кроллой. Знаю, что Лома с удовольствием проведёт бой в Британии", — заявил Арум.

Как сообщал OBOZREVATEL, Ломаченко объединил титулы чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирной боксерской организации (WBO), победив Хосе Педрасу 8 декабря в Нью-Йорке.

Спустя некоторое время чемпион WBА в первом легком весе Джервонта Дэвис (20-0, 19 КО) заявил, что без проблем побьет украинского боксера . Непобежденный американец анонсировал свое громкое возвращение на ринг.

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