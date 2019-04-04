"Бой Усик - Поветкин не отменен": промоутер раскрыл правду о переговорах

Промоутер чемпиона мира WBC, WBO, IBF в тяжелом весе Александра Усика (16-0, 12 КО) Александр Красюк рассказал, как на самом деле проходили переговоры с россиянином Александром Поветкиным.

"В январе сразу после Нового года вышло якобы мое интервью, в котором я заявлял, что много кто поотказывался из супертяжей, что осталось буквально два варианта: либо Перес, либо, кажется, Поветкин. На самом деле, это статья была фейковая, никакого отношения к ней я не имел. Но она породила волну, после которой Усик изъявил желание драться с Поветкиным", - заявил промоутер в интервью TimE boxing UA.

По словам Красюка, потом он встречался в средине января с Эгисом Климасом, с Эдди Хирном в Нью-Йорке, и совместно обсуждали кандидатуру Поветкина.

"У нас долго тянулись переговоры. Принималось решение / не принималось. Мы дошли до этапа, когда некуда было тянуть, в нашем понимании. И приняли решение драться с Такамом. После чего Александр Поветкин высказал свое согласие, когда у нас была определенная договоренность по Такаму", - отметил промоутер.

По словам Александра Красюка бой Усик - Поветкин не отменен, а скорее всего отложен.

"Так исторически органично сложилось, что в этот раз не получается этот поединок склеить, но это не означает, что договоренности по следующему бою должны пройти по тому же сценарию. Не исключаю, что в случае положительного развития событий, Усик один из поединков может провести именно с Поветкиным", - подытожил Красюк.

Поветкин в последнем бою в сентябре 2018 года проиграл нокаутом в седьмом раунде британцу Энтони Джошуа, который защитил чемпионские титулы по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO в тяжелом весе. Усик в ноябре 2018 года взял верх над британцем Тони Белью и защитил свои чемпионские титулы.

31 марта Александр Усик, который объявил о переходе в супертяжелый вес, впервые высказался о своем следующем сопернике Карлосе Такаме и подготовке к дебюту в хевивейте.

Как сообщал OBOZREVATEL, бой Усик – Такам может быть перенесен из-за проведения 18 мая поединка американского чемпиона Деонтея Уайлдера с его соотечественником Домиником Бризилом.

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