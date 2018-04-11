Бой с Гассиевым в России? У Усика сделали заявление

Генеральный директор K2 Promotions Ukraine Александр Красюк прокомментировал информацию о возможном проведении финального боя WBSS Усик – Гассиев в России.

"Пока нет никакой конкретной информации, мы только ожидаем ее от организаторов. Нам бы очень хотелось знать о дате и места боя уже на этой неделе. Для нас принципиально, чтобы были выдержаны интересы обоих бойцов. В данном случае – бой должен проходить на нейтральной территории. Мы готовы рассматривать варианты во всем мире", – цитирует Красюка tribuna.com.

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Напомним, что решающий поединок боксерской Лиги чемпионов Усик - Гассиев запланирован на 11 мая в Саудовской Аравии.