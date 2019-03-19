Бой с братом за 100 млн: в России оценили возвращение Кличко

Одно из ведущих российских спортивных изданий – "Спорт-Экспресс" – выразило сомнение в том, легендарный украинец Владимир Кличко вернется в ринг.

Как известно, боксеру предложили 80 миллионов долларов за возобновление карьеры и проведение трех боев, однако аналитики СМИ спрогнозировали отказ украинца от этого соглашения.

Владимир и Виталий Кличко klitschko-brothers.com

"Зная Кличко-младшего сложно поверить, что он вернется. От денег отказываться он умеет, иначе бы согласился на бой с Виталием за 100 миллионов долларов. Такое предложение братьям поступало, в чем они признавались не раз. Да и наследие для Владимира играет немалую роль. Он – умный человек и понимает, что победить во всех трех боях вряд ли сможет", – написал боксерский эксперт Михаил Потапов.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский экс-чемпион мира Виктор Постол оценил шансы Владимира Кличко в случае возвращения в ринг.

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