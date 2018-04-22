Боец провел мощнейший удар с "вертушки", заставив соперника "танцевать цыпленком"

Бразильскому бойцу смешанного стиля Эдсону Барбозе удался фантастический по силе удар в главном бою шоу UFC Fight Night 128 в легком весе против Кевина Ли (США). Эпизод произошел в третьем раунде.

Эдсон сумел защититься от первых попыток тейкдаунов Ли, после чего нанес тяжелый удар с "вертушки" ногой в голову сопернику. Кевин был настолько сильно потрясен ударом, что исполнил так называемый "танцец цыпленка".

С подкашивающимися ногами американец сумел спастись за счет тейкдауна. В заключительной пятиминутке из-за сильных рассечений и гематом доктор запретил Барбозе продолжать бой и Ли была присуждена победа техническим нокаутом.

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