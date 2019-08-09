Без титула: IBF готовит жесткое решение по реваншу Джошуа - Руис

Международная боксерская федерация (IBF) может лишить чемпиона мира в супертяжелом весе мексиканца Энди Руиса пояса в своей версии.

Причиной является то, что Руис и Джошуа до сих пор не пришли к окончательному решению о проведении матча-реванща между собой.

Энди Руис - Энтони Джошуа

В июне Руис сенсационно побил Джошуа, отобрал титулы по версиям WBA Super, WBO и IBF. Британец активировал пункт о реванше, но стороны никак не могут договориться о месте проведения второго боя - Руис категорически против того, чтобы драться в Британии.

В IBF обеспокоены тем, что затянувшиеся переговоры вредят интересам их обязательного претендента Кубрата Пулева из Болгарии. Параллельно организация требует от Руиса дать бой Пулеву.

Промоутеры мексиканца попросили IBF отсрочить обязательную защиту ради реванша с Джошуа. Учитывая затянувшиеся переговоры, не исключено, что в IBF вскоре потеряют терпение, сообщает The Athletic.

Если Руис будет лишен титула, то чемпионское звание разыграют бойцы с наивысшим рейтингом по версии IBF - Пулев и поляк Адам Ковнацки.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее долгожданный реванш Джошуа - Руис оказался под угрозой срыва из-за большого допинг-скандала.

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