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25 февраля • обновлено в 19:26
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Беринчик после боя устроил "разборки" с Ломаченко

3.4т
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Украинский чемпион WBO International в легком весе Денис Беринчик (13-0, 7 КО) устроил шуточные разборки с чемпионом мира WBA, WBO и WBC Василием Ломаченко (14-1, 10 КО).

После победы в Броварах над аргентинцем Эктором Сармьенто (21-2, 14 КО) Денис встретился в раздевалке с Василием, "пригрозив" ему боем.

"Я стану первым номером и предъявлю тебе, понял?!" - заявил Беринчик, после чего все присутствующие рядом засмеялись, а боксеры обнялись.

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Как сообщал OBOZREVATEL, Денис перед боем с Сармьенто поразил своим выходом на ринг, представ в образе Халка. Как и киногерой из вселенной Marvel, украинский боксер по дороге в ринг без труда преодолел несколько препятствий, разбив стеклянные стены.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Персоны
Денис Беринчик Василий Ломаченко
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