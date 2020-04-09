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9 апреля • обновлено в 15:15
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Артур Бетербиев готов провести реванш с Гвоздиком

1.2т
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Чемпион мира в полутяжелом весе россиянин Артур Бетербиев (16-0, 16 КО) заявил, что готов снова подраться с Александром Гвоздиком (17-1, 14 КО), если украинец завоюет чемпионский титул.

"Обычно реванша требуют, когда человек от шального удара упал, или раздельное решение судей. А так... Если в будущем придется с ним встретиться, то никаких проблем, буду рад встретиться. Для меня это тоже будет интересно. Сейчас в реванше смысла нет, но вдруг он станет чемпионом мира, у него будет пояс. Тогда буду рад с ним побоксировать еще раз", – цитирует слова Бетербиева издание Спорт-Экспресс.

Артур Бетербиев

Артур Бетербиев

Напомним, что 18 октября 2019 года Бетербиев одержал победу над Гвоздиком техническим нокаутом в 10-м раунде и нанес ему первое поражение в карьере.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее россиянин заявлял, что не хочет реванша с украинцем, потому что хочет двигаться дальше.

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Автор
Михаил Морозов Михаил Морозов
Тема
Гвоздик – Бетербиев
Персоны
Александр Гвоздик Артур Бетербиев
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