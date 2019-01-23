Ампутация ног: обидчик Кличко угодил в кошмарную ситуацию

Бывший американский боксер Крис Берд испытывает невыносимую боль в ногах, которую глушит с помощью марихуаны. Спортсмен, победивший украинца Виталия Кличко, несколько раз собирался ампутировать себе конечности.

"Из-за бокса я получил инвалидность. Мои ноги горят огнем. Марихуана по крайней мере снижает боль до такой степени, что я могу функционировать. Иначе я просто схожу с ума. Мне становилось так плохо, что я несколько раз буквально хотел отрезать себе ноги. Людям пришлось остановить меня. Они говорили: "Нет, мужик, не лишай себя ног!" Но если это снимет боль, они не нужны мне, отрежьте их. Я больше не занимаюсь боксом. Мне они не нужны", - цитирует Берда Fight News.

Виталий Кличко - Крис Берд

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Напомним, что Крис Берд победил Виталия Кличко в поединке за титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO), который принадлежал украинцу. Наш спортсмен травмировал руку и в девятом раунде отказался продолжать бой.

Как сообщал OBOZREVATEL, известный промоутер Александр Красюк высказался о возвращении легендарного боксера Владимира Кличко в профессиональный спорт. По мнению генерального директора K2 Promotions, украинский супертяж может последовать примеру своего брата Виталия.

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