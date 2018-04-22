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Американский боксер нокаутом завоевал титул "суперчемпиона"

2.7тЧитать новость на украинском

Американский полулегковес Джервонта Дэвис (20-0, 19 KO) завоевал вакантный титул "суперчемпиона" мира по версии WBA. На вечере бокса в Бруклине (США), 23-летний американец нокаутировал аргентинца Хесуса Куэйляра (28-3, 21 КО).

Дэвис с первых минут завладел инициативой и отправил соперника в нокдаун уже во втором раунде правым прямым в голову. В третьем раунде аргентинский боксер вновь побывал на канвасе, поднялся, но после очередной серии пропущенных ударов рефери остановил бой.

Джервонта Дэвис - Хесус Куэйляр

Джервонта Дэвис - Хесус Куэйляр

Джервонта Дэвис - Хесус Куэйляр

Джервонта Дэвис - Хесус Куэйляр

Джервонта Дэвис - Хесус Куэйляр

Джервонта Дэвис - Хесус Куэйляр

Джервонта Дэвис - Хесус Куэйляр

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Ранее "Обозреватель" сообщал, что Амир Хан отправил Фила Ло Греко в нокаут в первом же раунде.

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