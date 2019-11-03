Мексиканский боксер Сауль Альварес откажется от чемпионского пояса по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжелом весе, который он завоевал в бою против Сергея Ковалева

Как сообщает ТАСС со ссылкой на команду спортсмена, Сауль вернется в средний вес. В этой категории Альварес владеет двумя чемпионскими титулами — по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирного боксерского совета (WBC).

Как сообщал OBOZREVATEL, в ночь на 3 ноября 29-летний мексиканец добыл эффектную победу над 36-летним представителем России. Поединок завершился в 11-м раунде тяжелым нокаутом.

Позже появилось видео лучших моментов боя Ковалев - Альварес, а также была опубликована впечатляющая статистика ударов встречи.

Перед битвой переполненный зал в Лас-Вегасе освистал русского бойца.

Кроме того, сразу после нокаута Ковалева госпитализировали в местную клинику.

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