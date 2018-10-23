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Африканский Валуев отправил соперника в ''замедленный'' нокаут - видеофакт

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Чемпион Южной Африки в супертяжелом весе Руанн Виссер (14-1, 13 КО), которого из-за внушительного роста в 207 см называют "африканским Валуевым", защитил свой титул в бою с соотечественником Люком Сазерлендом (2-1, 1 КО). Бой завершился в шестом раунде техническим нокаутом.

В дебюте встречи медленный и неповоротливый Виссер пропустил огромное число ударов от менее рослого соперника. Перелом наступил в пятом раунде, когда силы у Сазерленда закончились.

В шестом раунде Виссер двумя незаметными джебами "погладил" оппонента, который не сразу ушел в нокаут.

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Вырубил: непобедимый украинский боксер добыл победу брутальным нокаутом - видеофакт

Напомним, что не так давно настоящий Николай Валуев ярко опозорился с прогнозом на бой Усик - Гассиев.

Место
ЮАР
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