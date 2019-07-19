"Что в этом плохого?" Гвоздик призвал гордиться поездками в Россию

Украинский чемпион по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в полутяжелом весе Александр Гвоздик готов спокойно поехать боксировать в Россию.

tribuna.com

"А в чем проблема? Вот, были к Саше Усику вопросы. Если для тех, кто считает Россию врагом или захватчиком, так человек поехал в тыл врага, на глазах у тысяч врагов поразил их солдата, враги послушали украинский гимн, что в этом плохого? Этим нужно гордиться", - цитирует 32-летнего харьковчанина tribuna.com.

Как сообщал OBOZREVATEL, Гвоздик 18 октября проведет первый в карьере объединительный поединок. Соперником нашего боксера станет обладатель титула по версии IBF россиянин Артур Бетербиев (14-0, 14 КО).

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