13-я подряд: украинский боксер добыл эффектную победу нокаутом в США

Украинский средневес Сергей Богачук в Калифорнии добыл уверенную победу над американцем Клеотисом Пендарвисом в своем 13-м поединке на профессиональном ринге.

Наш боксер с самого начала принялся буквально разрывать соперника и уже в первой трехминутке отправил соперника на канвас мощным ударом по корпусу. В следующих двух раундах Сергей продолжал гонять американца по периметру ринга, зачастую прижимая его канатам.

Сергей Богачук RingTV

Новости Боксер в чемпионском бою начал дразнить соперника и был нокаутирован

В третьем раунде Богачук красивой комбинацией попал точно в челюсть соперника, заставив его вновь опуститься на колено. Вместе со стартовым гонгом четвертого раунда Пендарвис остался в своем углу и рефери остановил бой.

Это победа стала 13-й подряд досрочной для уроженца Винницы.

Как сообщал OBOZREVATEL, промоутер Василия Ломаченко Боб Арум поставил жесткие условия американцу Майки Гарсия для проведения боя с украинским чемпионом.

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