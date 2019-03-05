123 тысячи евро за удар: раскрыты невероятные факты о боях Кличко

Поединок легендарного украинца Владимира Кличко с Дэвидом Хэем в 2011 году стал одним из самых дорогостоящих по цене каждого точного удара. В список поединков за таким параметром вошло также противостояние нашего боксера против Энтони Джошуа в 2017 году.

За каждый точный удар в поединке с Хэем Кличко зарабатывал 82 тысячи евро. Украинец за поединок 134 раза попадал по сопернику. Стоимость одного удара нашей легенды в бое против Джошуа составляла 123,8 тысячи евро, сообщает официальный сайт братьев Кличко.

Владимир Кличко http://klitschko-brothers.com

Также одним из самых дорогостоящих за один удар поединков стало противостояние Майка Тайсона и Ленокса Льюиса. Британскому супертяжу заплатили 83 тысячи евро за точное попадание, в то время как американец получил 327 тысяч евро.

Как сообщал OBOZREVATEL, легендарный украинский чемпион Владимир Кличко получил фантастическое предложение относительно своего возвращения в ринг. Наш боксер может заработать впечатляющий гонорар от стриминговой платформы DAZN.

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