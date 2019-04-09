$100 млн за бой: Усику поставили жесткие условия

Бывший абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик сможет в будущем выйти на гонорары в десятки миллионов долларов.

По мнению промоутера украинца Александра Красюка, для этого боксеру нужно выполнить ряд условий.

"Вполне возможно, что когда-то Усик получит 100 миллионов долларов за свой бой. Но это будет точно не сейчас. Есть несколько пунктов, как этого достичь. Сперва он выйдет в супертяжелый вес – это "А". Потом победит – это "Б", выучит английский – это "В", станет абсолютным чемпионом мира – это "Г", – рассказал Красюк в интервью videoBoxing.

Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Усик станет обязательным претендентом на поединок против британского чемпиона Энтони Джошуа в случае победы 25 мая над Карлосом Такамом в дебютном бою в супертяжелом весе.

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