"Бог дает по заднице": Усик объяснил коронавирус

Украинский супертяж Александр Усик выразил уверенность в том, что пандемия коронавируса является сигналом свыше о том, что мир живет неправильно.

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По мнению боксера, каждый человек поймет, что есть множество ценностей и проблем, которые он просто не замечал.

Instagram Александра Усика

"Бог стучит в нас и говорит: "Друзья, посмотрите. Вы не можете путешествовать, развлекательные центры, рестораны и клубы были закрыты, даже церкви пытаются закрыть". Оказывается, вы можете жить под одной крышей со своей семьей. Школы также закрыты, и теперь родители понимают, как трудно учить детей дома. Каждый узнает, с какими проблемами мы столкнулись. Но все это пройдет. Бог так сильно любит нас – мы даже не можем представить, насколько сильна эта любовь, – что он не желает нам ничего плохого. Он просто хочет просветить нас. Как хороший родитель, он иногда дает ребенку по заднице, чтобы он оглянулся и не пошел туда, куда ему нельзя", – заявил Усик в интервью изданию Przegląd Sportowy.

Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Усик признался, что испытал внутреннюю агрессию, когда узнал о закрытии церквей из-за пандемии коронавируса. В то же время он отметил, что со временем понял серьезность пандемии.

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