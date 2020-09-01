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Знаменитый российский биатлонист присвоил "золото" Олимпиады

Максим Иншаков
Максим Иншаков
Биатлон
2,7 т.
Иван Черезов

Иван Черезов.

Российский трехкратный чемпион мира по биатлону Иван Черезов назвал себя олимпийским чемпионом.

Черезов, ни разу не побеждавший на Олимпиадах, опубликовал пост, в котором содержалось упоминание о несуществующем "золоте" Олимпиады.

"Многие спрашивают меня: где родился и живёт олимпийский чемпион Иван Черезов? Отвечаю. Я коренной ижевчанин, родился в простой рабочей семье, в Устиновском районе Ижевска. В этом же районе города я живу и сегодня", – написал в Instagram россиянин, баллотирующийся в Ижевскую Думу.

Сообщение Ивана Черезова с несуществующим титулом

Сообщение Ивана Черезова с несуществующим титулом Instagram Ивана Черезова

Спустя некоторое время слова "олимпийский чемпион" были убраны из текста.

Как сообщал OBOZREVATEL, биатлонистам сборной Украины отдали золотые медали, отобранные у России. Дмитрий Пидручный, Артем Тищенко, Сергей Семенов и Артем Прима получили награды наивысшей пробы за эстафету на чемпионате Европы 2015 года в эстонском городе Отепя.

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