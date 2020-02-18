Жена российского чемпиона мира по биатлону поздравила его на украинском языке

Супруга лидера сборной России по биатлону Александра Логинова поздравила спортсмена с победой в спринтерской гонке чемпионата мира, опубликовав сторис на украинском языке.

"Слова зайвi. Ти i так все знаєш", — написала 24-летняя Мария Кручова у себя в Instagram.

Поздравление Марии Кручовой @marichkakruchova

Кручова родилась в Тернополе, и с 2011 года выступала за молодежную сборную Украины в различных международных стартах. В 2017 году она оказалась во взрослой команде и дебютировала в Кубке IBU. 12 мая прошлого года Мария и Александр поженились. 14 октября у них родилась дочь.

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Как сообщал OBOZREVATEL, в декабре прошло года Кручова приковала к себе многочисленные взгляды болельщиков после включения ее в состав национальной сборной Украины на 8-й этап Кубка мира в Солт-Лейк-Сити. Фанаты обратили внимание на фантастическую красоту девушки.

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