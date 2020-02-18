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18 февраля • обновлено в 19:41
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Жена российского чемпиона мира по биатлону поздравила его на украинском языке

3.2т
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Супруга лидера сборной России по биатлону Александра Логинова поздравила спортсмена с победой в спринтерской гонке чемпионата мира, опубликовав сторис на украинском языке.

"Слова зайвi. Ти i так все знаєш", — написала 24-летняя Мария Кручова у себя в Instagram.

Поздравление Марии Кручовой

Поздравление Марии Кручовой

@marichkakruchova

Кручова родилась в Тернополе, и с 2011 года выступала за молодежную сборную Украины в различных международных стартах. В 2017 году она оказалась во взрослой команде и дебютировала в Кубке IBU. 12 мая прошлого года Мария и Александр поженились. 14 октября у них родилась дочь.

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Как сообщал OBOZREVATEL, в декабре прошло года Кручова приковала к себе многочисленные взгляды болельщиков после включения ее в состав национальной сборной Украины на 8-й этап Кубка мира в Солт-Лейк-Сити. Фанаты обратили внимание на фантастическую красоту девушки.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тема
чемпионат мира по биатлону
Персоны
Александр Логинов Мария Кручова
Место
Италия Антхольц
Тег
сборная России по биатлону
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Сеть разозлило поздравление жены Логинова на украинском языке. Пиши на русском, 75% украинцев не понимают мову - пишут украинские пользователи сети
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Андрущенко Владимир
Андрущенко Владимир
И что здесь такого????? Мы,россияне, братья с украинцами!!!! Были есть и будем!!!! Но только это не касается свидомые отродье... Свидомый и украинец -- это разное..
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