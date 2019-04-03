"Забыли лыжи": биатлонисты сборной России опозорились на чемпионате страны

Биатлонисты сборной России начудили на чемпионате страны — один забыл лыжи, другой патроны, а третий перепутал дорожки.

Чемпионат России по биатлону завершился мужской эстафетой. Ее выиграла первая команда Ханты-Мансийска. Второй стала команда Башкортостана, третьей — команда Удмуртии, сообщает "Газета.ru".

Однако болельщики больше обратили внимание на ляпы, которые допустили спортсмены главной биатлонной команды РФ.

Сборная России по биатлону Seldon.News

Дмитрий Малышко, выступавший за команду Санкт-Петербурга, опоздал на свой старт.

"Подрастерялся, забыл лыжи", — объяснил президент Федерации биатлона Санкт-Петербурга Дмитрий Васильев, отметив, что "наказывать, наверное, его мы не будем".

Сам же Малышко объяснил произошедшее тем, что сотрудники сервисной службы не принесли его лыжи вовремя.

В свою очередь, сборник из команды Москвы Матвей Елисеев забыл зарядить винтовку, что обнаружил лишь на первом огневом рубеже.

Наконец, член сборной России Алексей Волков (вторая команда Ханты-Мансийска) во время гонки перепутал дорожки — побежал на стрельбище, а не на финиш, и был вынужден тратить время на разворот.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что биатлонист сборной России Евгений Гараничев опоздал на пасьют этапа Кубка мира в американском Солт-Лейк-Сити.

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