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"Забыли лыжи": биатлонисты сборной России опозорились на чемпионате страны

2.2тЧитать материал на украинском

Биатлонисты сборной России начудили на чемпионате страны — один забыл лыжи, другой патроны, а третий перепутал дорожки.

Чемпионат России по биатлону завершился мужской эстафетой. Ее выиграла первая команда Ханты-Мансийска. Второй стала команда Башкортостана, третьей — команда Удмуртии, сообщает "Газета.ru".

Однако болельщики больше обратили внимание на ляпы, которые допустили спортсмены главной биатлонной команды РФ.

Сборная России по биатлону

Сборная России по биатлону

Seldon.News

Дмитрий Малышко, выступавший за команду Санкт-Петербурга, опоздал на свой старт.

"Подрастерялся, забыл лыжи", — объяснил президент Федерации биатлона Санкт-Петербурга Дмитрий Васильев, отметив, что "наказывать, наверное, его мы не будем".

Сам же Малышко объяснил произошедшее тем, что сотрудники сервисной службы не принесли его лыжи вовремя.

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В свою очередь, сборник из команды Москвы Матвей Елисеев забыл зарядить винтовку, что обнаружил лишь на первом огневом рубеже.

Наконец, член сборной России Алексей Волков (вторая команда Ханты-Мансийска) во время гонки перепутал дорожки — побежал на стрельбище, а не на финиш, и был вынужден тратить время на разворот.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что биатлонист сборной России Евгений Гараничев опоздал на пасьют этапа Кубка мира в американском Солт-Лейк-Сити.

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