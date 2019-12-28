Болельщики сборной России по биатлону не смогли сдержать негативных эмоций после провального выступления своей команды на традиционной Рождественской гонке в Гельзенкирхене.

На первых кругах Екатерина Юрлова-Перхт упала в отбойник, а затем Матвей Елисеев на том же месте влетел в ограждение, где надолго застрял.

"Это самое позорное наше выступление из всех, что я видел на Рождественских гонках" - пишут юзеры.

Другие просто высмеивают перфоманс российских биатлонистов.

"Лучшими были наши Елисеев и Юрлова. Давно так не смеялся. Спасибо за рождественские эмоции. Поцелуй с бортом Елисеева это 10 баллов! Ха ха!" - с сарказмом отмечают пользователи.

Отметим, что что сборная Украины в составе Анастасии Меркушиной и Дмитрия Пидручного стала вице-чемпионом Рождественской гонки.

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