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"Украинцам повезло": тренер нашей сборной по биатлону вызвал восторг в России

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Старший тренер сборной Украины по биатлону Юрай Санитра подвел итоги сезона 2018/19 для нашей команды

Юрай Санитра

Юрай Санитра

XSPORT

"Сезон удачный, классный, но очень непростой. Мы выполнили все задачи, которые перед нами ставили. Во-первых, вернули место в десятке лучших Кубка наций, чтобы в следующем сезоне иметь на старте пять спортсменов. Огромным бонусом стало "золото" чемпионата мира Дмитрия Пидручного. Мы работали над этим, старались повышать свой уровень, но даже я не ждал, что уже в этом сезоне получится такой результат. Это был сон, который стал реальностью для нашей команды", — заявил наставник в интервью Biathlon.com.ua.

Российские болельщики не смогли сдержаться от восхищения, комментируя это интервью. На самом авторитетном российском спортивном сайте фанаты отдали должное профессионализму словаку.

"Санитра ювелир просто. Так подвести к ЧМ Пидручного. И выиграть "золото" — это ювелирная работа. Действительно украинцам повезло с Юраем", — пишут юзеры.

"Украинцам повезло": тренер нашей сборной по биатлону вызвал восторг в России
"Украинцам повезло": тренер нашей сборной по биатлону вызвал восторг в России
"Украинцам повезло": тренер нашей сборной по биатлону вызвал восторг в России
"Украинцам повезло": тренер нашей сборной по биатлону вызвал восторг в России
"Украинцам повезло": тренер нашей сборной по биатлону вызвал восторг в России
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Биатлонистка из России довольна переходом в сборную Украины

Напомним, что Пидручный 10 марта взял "золото" в индивидуальной гонкечемпионата мира. Во время торжественной церемонии награждения наш биатлонист расплакался под гимн Украины.

Днем ранее женская сборная Украины по биатлону завоевала бронзовую медаль в эстафете на чемпионате мира по биатлону.

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Персона
Юрай Санитра
Тег
Сборная Украины по биатлону
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