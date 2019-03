Невероятно! Украинки завоевали "бронзу" на ЧМ по биатлону

Женская сборная Украины по биатлону завоевала бронзовую медаль в эстафете на чемпионате мира по биатлону.

Наши команда в составе Анастасии Меркушиной, Виты Семеренко, Юлии Джимы и Вали Семеренко продемонстрировала потрясающий результат, добыв вторую награду на первенстве планеты.

Меркушина здорово стартовала в гонке и, чисто отстрелявшись на обоих огневых рубежах, первой вышла со стадиона, правда, не сумев продемонстрировать отличный ход, передала эстафету второй.

Fantastic opening leg from Ukraine's Anastasiya Merkushyna who takes the lead after the second shooting -- Germany hits the penalty loop. #2019Ostersund



Watch the women's relay LIVE on https://t.co/bk5aBBso9Q pic.twitter.com/kQz2DyKYoZ — IBU World Cup (@IBU_WC) 16 марта 2019 г.

Единственный промах Виты Семеренко на лежке откинул нашу команду на третью строчку, но уверенная стрельба на стойке подарила украинкам промежуточное второе место в гонке. Правда, невероятная скорость американки снова откинула нашу команду на третью строчку.

We're halfway through the race and @USBiathlon exchange in the lead after @BiathleteEgan posts the fastest time on the second leg! 🇺🇸



Watch the women's relay LIVE on https://t.co/bk5aBBso9Q pic.twitter.com/KYa6f8pKD8 — IBU World Cup (@IBU_WC) 16 марта 2019 г.

Ухудшение погодных условий сказалось на стрельбе всех биатлонисток. В итоге, несмотря на два дополнительных патрона, Юлия Джима сумела продержаться в тройке лидеров.

Вся ответственность за результат нашей команды легла на плечи Валентины Семеренко. Однако украинка сумела справиться с волнением, и несмотря на два дополнительных патрона, сумела финишировать в тройке лидеров.

On the finish line -- Germany almost made the comeback to the podium but Ukraine hold on to the bronze medal! #2019Ostersund



Watch the women's relay live on https://t.co/bk5aBBso9Q pic.twitter.com/eF7zbSpyhx — IBU World Cup (@IBU_WC) 16 марта 2019 г.

Валя Семеренко

"Золото" соревнований завоевала Норвегия, которая после финального огневого рубежа отобрала медали высшей пробы у шведской команды.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские биатлонисты Анастасия Меркушина и Дмитрий Пидручный фантастически выступили в смешанной эстафете чемпионата мира в шведском Эстерсунде.

Использовав на двоих пять дополнительных патронов, наши спортсмены финишировали 5-ми, опередив российскую команду.

