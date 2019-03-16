Невероятно! Украинки завоевали "бронзу" на ЧМ по биатлону

Женская сборная Украины по биатлону завоевала бронзовую медаль в эстафете на чемпионате мира по биатлону.
Наши команда в составе Анастасии Меркушиной, Виты Семеренко, Юлии Джимы и Вали Семеренко продемонстрировала потрясающий результат, добыв вторую награду на первенстве планеты.
Меркушина здорово стартовала в гонке и, чисто отстрелявшись на обоих огневых рубежах, первой вышла со стадиона, правда, не сумев продемонстрировать отличный ход, передала эстафету второй.
Fantastic opening leg from Ukraine's Anastasiya Merkushyna who takes the lead after the second shooting -- Germany hits the penalty loop. #2019Ostersund— IBU World Cup (@IBU_WC) 16 марта 2019 г.
Watch the women's relay LIVE on https://t.co/bk5aBBso9Q pic.twitter.com/kQz2DyKYoZ
Единственный промах Виты Семеренко на лежке откинул нашу команду на третью строчку, но уверенная стрельба на стойке подарила украинкам промежуточное второе место в гонке. Правда, невероятная скорость американки снова откинула нашу команду на третью строчку.
We're halfway through the race and @USBiathlon exchange in the lead after @BiathleteEgan posts the fastest time on the second leg! 🇺🇸— IBU World Cup (@IBU_WC) 16 марта 2019 г.
Watch the women's relay LIVE on https://t.co/bk5aBBso9Q pic.twitter.com/KYa6f8pKD8
Ухудшение погодных условий сказалось на стрельбе всех биатлонисток. В итоге, несмотря на два дополнительных патрона, Юлия Джима сумела продержаться в тройке лидеров.
Вся ответственность за результат нашей команды легла на плечи Валентины Семеренко. Однако украинка сумела справиться с волнением, и несмотря на два дополнительных патрона, сумела финишировать в тройке лидеров.
On the finish line -- Germany almost made the comeback to the podium but Ukraine hold on to the bronze medal! #2019Ostersund— IBU World Cup (@IBU_WC) 16 марта 2019 г.
Watch the women's relay live on https://t.co/bk5aBBso9Q pic.twitter.com/eF7zbSpyhx
Валя Семеренко
"Золото" соревнований завоевала Норвегия, которая после финального огневого рубежа отобрала медали высшей пробы у шведской команды.
The medalists of the women's relay in #2019Ostersund— IBU World Cup (@IBU_WC) 16 марта 2019 г.
🥇🇳🇴 @NSSF_Biathlon
🥈🇸🇪 @SwedenBiathlon
🥉🇺🇦 Ukraine
Watch the women's relay LIVE on https://t.co/bk5aBBso9Q pic.twitter.com/Ii7tUN4JLz
Как сообщал OBOZREVATEL, украинские биатлонисты Анастасия Меркушина и Дмитрий Пидручный фантастически выступили в смешанной эстафете чемпионата мира в шведском Эстерсунде.
Использовав на двоих пять дополнительных патронов, наши спортсмены финишировали 5-ми, опередив российскую команду.
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