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Невероятно! Украинки завоевали "бронзу" на ЧМ по биатлону

7.8тЧитать материал на украинском

Женская сборная Украины по биатлону завоевала бронзовую медаль в эстафете на чемпионате мира по биатлону.

Наши команда в составе Анастасии Меркушиной, Виты Семеренко, Юлии Джимы и Вали Семеренко продемонстрировала потрясающий результат, добыв вторую награду на первенстве планеты.

Меркушина здорово стартовала в гонке и, чисто отстрелявшись на обоих огневых рубежах, первой вышла со стадиона, правда, не сумев продемонстрировать отличный ход, передала эстафету второй.

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Единственный промах Виты Семеренко на лежке откинул нашу команду на третью строчку, но уверенная стрельба на стойке подарила украинкам промежуточное второе место в гонке. Правда, невероятная скорость американки снова откинула нашу команду на третью строчку.

Ухудшение погодных условий сказалось на стрельбе всех биатлонисток. В итоге, несмотря на два дополнительных патрона, Юлия Джима сумела продержаться в тройке лидеров.

Вся ответственность за результат нашей команды легла на плечи Валентины Семеренко. Однако украинка сумела справиться с волнением, и несмотря на два дополнительных патрона, сумела финишировать в тройке лидеров.

Валя Семеренко

Валя Семеренко

"Золото" соревнований завоевала Норвегия, которая после финального огневого рубежа отобрала медали высшей пробы у шведской команды.

Невероятно! Украинки завоевали "бронзу" на ЧМ по биатлону

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские биатлонисты Анастасия Меркушина и Дмитрий Пидручный фантастически выступили в смешанной эстафете чемпионата мира в шведском Эстерсунде.

Использовав на двоих пять дополнительных патронов, наши спортсмены финишировали 5-ми, опередив российскую команду.

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Тема
чемпионат мира по биатлону
Место
ШвецияЭстерсунд
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минин евген
минин евген
а кацапьё завоевало камни. с неба.
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